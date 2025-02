Selamat! Pemenang Subaru Impreza Kebut Hadiah Motul Direbut Konsumen Asal Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Motul Indonesia akhirnya mengumumkan para pemenang undian “Kebut Hadiah Motul”, di Jakarta, Sabtu (1/2).

Satu konsumen asal DKI Jakarta berhasil membawa pulang Subaru Impreza by Garasi Drift & Jejelogy.

"Kebut Hadiah Motul ini merupakan ajakan kepada seluruh pemilik kendaraan untuk upgrade performa menggunakan Motul, sekaligus menikmati berbagai hadiah menarik dan eksklusif dari Motul," kata National Sales Director Motul Indonesia, Welmart Purba melalui keterangannya.

Menurut dia, program tersebut merupakan bentuk apresiasi Motul Indonesia kepada para pengguna setia Motul di tanah air.

Program itu sendiri sudah di mulai sejak 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang lalu.

Dalam mengikuti program itu, konsumen cukup membeli minimal 8 liter oli mobil Motul atau dua botol oli motor Motul.

Periode pembelian mulai Juli sampai Desember 2024 di bengkel rekanan Motul bertanda khusus berhak mengikuti undian.

Produk-produk yang bisa mengikuti program seperti Motul Multigrade Plus, Motul Multipower Plus, Motul H-Tech 100 Plus, Motul TRD Sport, Motul 7100, Motul 5100, Motul 3100 Gold, Motul Scooter Expert LE, dan Motul Scooter Power LE.