Selamat, Yuanita Christiani Resmi Dinikahi Kekasih

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Yuanita Christiani resmi menyandang status istri Indra Wiguna Cipta. Keduanya diketahui melakukan pemberkatan di atas kapal pesiar mewah di Singapura, pada Kamis (7/3).

Kabar bahagia itu diumumkan Yuanita Christiani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @yuanitachrist.

Di Foto itu, Yuanita terlihat begitu cantik mengenakan gaun pengantin putih. Sementara Indra mengenakan jas abu-abu.

"March 7th, 2019 - United in love. #CrazyINlovewithYU," tulis Yuanita Christiani sebagai keterangan foto.

Pada unggahan foto lain, Yuanita juga mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang telah membantunya. Dia tampak puas dengan hasil kerja semua orang yang telah mewujudkan impiannya itu.

"@bloomsville.id, We just want to let you know how much we love all your ideas, professionalism and service. The flowers were perfect and the hall was breathtaking. You are very good at making dreams happen, Thank you! #CrazyINlovewithYU," lanjut Yuanita.