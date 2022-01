Selesai Karantina, Atta Halilintar Langsung Ajak Aurel Kontrol ke Dokter Kandungan

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar langsung mengajak istrinya, Aurel Hermansyah mengujungi dokter kandungan.

Pasalnya, selama masa karantina Aurel yang hamil besar itu belum melakukan kontrol ke dokter.

Momen itu bahagia itu dia pamerkan melalui akun miliknya di Instagram.

"Langsung on the way (dalam perjalanan/OTW) rumah sakit kandungan, Alhamdulillah!" tulis Atta sebagai keterangan fotonya.

Dia menambahkan selama lebih dari 10 hari di karantina Atta dan Aurel akhirnya dinyatakan negatif dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

"12 Hari karantina. Setelah PCR berkali-kali negatif, Alhamdulillah," ungkap Atta.

Unggahan Atta Halilintar pun langsung dipenuhi komentar oleh berbagai warganet. Sebagian warganet mendoakan agar kehamilan Aurel sehat selalu.

Diketahui, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar belum lama ini liburan di Turki bersama keluarga besar mereka.