Sembuh dari Virus Corona, Pangeran Charles Menyemangati Para Lansia

jpnn.com, LONDON - Pewaris tahta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles, 71, yang sempat menjalani karantina mandiri dinyatakan sembuh dari virus corona.

Ia membagikan pesan kepada para lanjut usia (lansia) untuk terus berjuang melawan COVID-19. Charles juga memuji para tenaga kesehatan dan mengatakan saat ini adalah masa yang tak biasa dan mengkhawatirkan bagi negeri.

‘As Patron of @age_uk, and my wife the Patron of @thesilverlineuk, our hearts go out to all those older people throughout this country who are now experiencing great difficulty.’ . The Prince of Wales has shared a message on the Coronavirus pandemic and its effect on older members of the community. Visit @clarencehouse to watch in full.