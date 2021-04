Semifinal Liga Europa: 2 Inggris, 1 Spanyol, 1 Italia

jpnn.com, MANCHESTER - Dua delegasi Inggris Manchester United dan Arsenal lolos ke semifinal Liga Europa usai menyingkirkan Granada dan Slavia Praha di perempat final.

MU lolos setelah mempertegas keunggulan atas Granada lewat kemenangan 2-0 pada leg kedua perempat final di Stadion Old Trafford, Jumat (16/4) dini hari WIB.

Gol cepat Edinson Cavani mampu digandakan MU yang memaksa Jesus Vallejo mencetak gol bunuh diri di laga kali ini.

Tim besutan Ole Gunnar Solskjaer melangkah ke semifinal dengan kemenangan agregat 4-0 atas Granada.

???? The semi-finals are ????????????! ????



Who will contest the final in Gda?sk? ????#UEL pic.twitter.com/WxoEC80WAj — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2021