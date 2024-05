Semifinal Uber Cup 2024 Indonesia Vs Korea: An Se Young Absen

jpnn.com - CHENGDU - Dua laga semifinal Uber Cup 2024 digelar di Hi-Tech Zone Sports Centre Gymnasium, Chengdu, China, Sabtu (4/5) mulai pukul 08.30 WIB.

Tuan rumah China meladeni Jepang dan Indonesia menantang juara bertahan Korea.

Ada kabar baik buat Indonesia dan buruk buat Korea.

Tunggal putri nomor satu dunia An Se Young absen di semifinal.

Konon An Se Young sakit perut, ada juga laporan yang menyebutkan cewek berusia 22 tahun itu sakit kepala.

Dalam sebuah video yang beredar di X, memperlihatkan wawancara sejumlah wartawan dengan An seusai perempat final Korea vs Taiwan. Tampak An kesulitan menahan tubuhnya sendiri.

Setelah menuntaskan wawancara, An sempat terpaksa duduk ditemani awak timnya.

Dalam rilis susuna pemain yang dikeluarkan BWF malam tadi, memang tak ada nama An Se Young.