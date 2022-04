Sempat Diisukan Berselingkuh, Adinda Azani Pamer Calon Suami

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adinda Azani tengah menjadi perbincangan karena mendadak membagikan potret lamaran.

Sebelumnya, Adinda Azani dikabarkan putus dari Adhitya Alkatiri setelah 6 tahun menjalin hubungan.

Adhitya sempat buka suara hubungannya kandas karena Adinda diduga selingkuh. Namun, tak ada klarifikasi dari Dinda mengenai hal ini.

Alih-alih memberi penjelasan, pesohor kelahiran Bogor itu justru muncul dengan kabar telah dilamar.

Hati bintang film Rompis tersebut rupanya berlabuh pada sahabat kecilnya, Armand Zachary.

"Lucky, i’m in love with my best friend," begitu Adinda Azani,memulai keterangan unggahan melalui akunnya di Instagram.

Wanita 28 tahun itu pun mengungkapkan alasan jatuh cinta pada calon suaminya.

Dia menilai Armand ialah sosok yang baik dan peduli terhadap orang di sekitarnya.