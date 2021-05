Sempat 'Hilang' dari Media Sosial, Prilly Latuconsina: Sejujurnya Aku Agak Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina sempat membuat penggemarnya cemas lantaran menonaktifkan semua akun media sosialnya.

Diakui Prilly Latuconsina banyak DM yang masuk kepadanya dan berasumsi macam-macam soal keputusannya itu, bahkan hingga mengira dirinya sakit.

Wanita 24 tahun ini memastikan kondisinya baik-baik saja. Terkait keputusannya untuk nonaktif dari sosmed demi kesehatan mentalnya.

“Beberapa hari ini aku memutuskan untuk Log Out semua akun social mediaku, karena alasan personal dan memang ingin lebih fokus ke diri sendiri dan pekerjaan,” jelas Prilly.

“I just want to think about my self and my mental health more. Sekali-sekali mikirin diri sendiri dulu,” sambung dia.

Mantan kekasih Aliando Syarief ini juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas keputusannya tersebut.

Baca Juga: Ternyata Ini Nama yang Disiapkan Mendiang Sapri Untuk Jagoannya

“Maaf ya untuk semua UMKM yang belum sempat aku review, dan teman-teman yang kirim barang dan belum sempat aku post juga. Aku minta maaf dan mohon pengertiannya,” ucap Prilly.

Lalu apa yang Prilly rasakan usai menghilang beberapa hari dari sosial medianya?