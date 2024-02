Sempat Keguguran, Via Vallen Umumkan Kehamilan Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen mengabarkan bahwa dirinya tengah hamil anak dari pernikahan dengan Chevra Yolandi.

Kabar bahagia tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram.

"Our little sunshine," ungkap Via Vallen, Kamis (15/2).

Pemilik nama asli Maulidia Octavia itu menyertakan video saat melihat hasil tes kehamilan dengan Chevra Yolandi.

Via Vallen sangat bersyukur, lalu berdoa untuk kesehatan calon bayinya.

"Ahamdulillah, tumbuh sehat terus ya nak," lanjut perempuan berusia 32 tahun itu.

Diketahui, Via Vallen dan Chevra Yolandi menikah pada 15 Juli 2022 silam.

Beberapa bulan setelah menikah, pelantun Meraih Bintang itu sempat hamil.