Sempat Vakum, Ariel Tatum Kini Siap Berakting Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Ariel Tatum tampaknya tidak bisa berlama-lama meninggalkan dunia entertainment.

Setelah sempat memutuskan untuk rehat sejenak, kini dia kembali disibukkan dengan kegiatan keartisan.

Beberapa waktu lalu, perempuan kelahiran 8 November 1996 itu terlihat muncul dalam sebuah acara di televisi.

Kembalinya Ariel Tatum ke dalam industri hiburan Tanah Air ditandai dengan unggahannya di Instagram Story.

Setelah mengisi acara Sarah Sechan, Ariel Tatum menyapa penggemar dengan senyuman.

"That was my first live appearance in months after the break! Thank you for watching," tulis Ariel Tatu sambil memamerkan senyumnya.

Tak sampai di situ, Ariel Tatum juga memamerkan sebuah naskah skenario sebuah serial televisi.