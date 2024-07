Semringah Setelah Deklarasi SOKSI, Airlangga dan Supit Berduet

jpnn.com, JAKARTA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/7) malam melaksanakan acara deklarasi dukungan untuk Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar periode 2024-2029.

Airlangga terlihat menunjukkan keceriaan setelah SOKSI mendeklarasikan dukungan yang dilaksanakan di Hotel JS Luwansa itu.

Awalnya, Airlangga dipersilakan naik ke panggung utama dengan didampingi Ketua Umum nonaktif Depinas SOKSI Ahmadi Noor Supit.

Penyanyi yang menghibur acara deklarasi kemudian meminta Airlangga dan Supit berduet. Dua politikus senior Golkar itu kemudian memilih lagu Hey Jude karya The Beatles.

Begitu grup musik memainkan lagu, Airlangga dan Supit tampak menggerak-gerakkan badan mereka ke kiri dan kanan.

Berkali-kali Airlangga tersenyum, lalu menggerakkan tangan sembari melihat lirik yang disodorkan penyanyi pengiring.

“Then You'll begin to make it better better better better better better, oh. Na na na na na na na….,” begitulah salah satu lirik yang menjadi koda pada lagu Hey Jude.

Sesekali Airlangga dan Supit saling memandang. Keduanya seolah menyampaikan pesan untuk membuat hal menjadi lebih baik saat harus menanggung beban masalah. Semua hadirin di acara itu pun terlihat bahagia.