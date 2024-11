Sentimen Negatif Trump Bikin Rupiah Hari Ini Ambrol 62 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap USD yang ditransaksikan antarbank di Jakarta turun 62 poin atau 0,40 persen pada Selasa pagi (12/11).

Rupiah hari ini menjadi Rp 15.752 per USD dari sebelumnya sebesar Rp 15.690 per USD.

Analis mata uang Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah di tengah kekhawatiran investor terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.



"Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang masih melanjutkan penguatan oleh kekuatiran investor seputar kebijakan tarif Trump," kata Lukman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.



Lukman menuturkan pengaruh kebijakan tarif Trump lebih ke global, terutama ke China yang mungkin akan terdampak tarif yang lebih agresif.



"Dampak lain adalah ke AS sendiri, yaitu kenaikan harga dan inflasi, sehingga tingkat suku bunga akan lebih tinggi," ujarnya.



Selain itu, lanjut dia, investor menantikan data penjualan ritel Indonesia siang ini.



Lukman memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp 15.650 per USD sampai dengan Rp 15.800 per USD.(antara/jpnn)