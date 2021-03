SEOCon Jakarta 2021, Berbagi Ilmu Digital Marketing dengan 8 Ribu Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Perhelatan digital marketing Search Engine of Optimazation Conference (SEOCon) Jakarta 2021 kembali digelar dan akan dihadiri oleh lebih dari 8.000 audiens dari Asia Tenggara.

Para audiens ini akan mengikuti workshop dari praktisi-praktisi di bidang digital marketing.

Tahun ini SEOCon Jakarta mengambil tema “Search in the New World”, pencarian di dunia baru.

Menurut Ryan Kristo Muljono, penggagas SEOCon Jakarta, saat ini mesin pencari telah berkembang tidak hanya dari mesin tetapi juga dari penggunanya.

Perubahan SEO yang cepat dan sering membuat para praktisi yang bekerja dengan SEO harus bisa memahami semua ilmu yang baru.

Terutama karena SEO juga sejalan dengan pemasaran digital yang akan membawa manfaat besar bagi bisnis.

"Itu sebabnya SEOCon Jakarta kembali hadir tahun ini. Sekarang adalah saatnya menyelaraskan pengetahuan SEO dan pemasaran digital Anda," kata Ryan.

SEOCon Jakarta 2021 akan diselenggarakan pada 17 – 19 Maret 2021 dengan menghadirkan lebih dari 30 pakar digital dari perusahaan ternama maupun komunitas SEO asal dalam maupun luar negeri.