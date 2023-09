jpnn.com, JAKARTA - Sepekan berlalu, Synchronize Fest 2023 masih membekas di hati dan meninggalkan kenangan begitu meriah bagi pencinta musik.

Panggung XYZ, Gigs, Forest, Lake, District, Dynamic, booth DJ (Kaleng Kerupuk di Record Market), serta booth lain sukses menghadirkan musisi dan genre yang beragam untuk menghibur Warga-Wargi (sebutan bagi penikmat Synchronize Festival, red).

'It's Not Just A Festival, It's a Movement' bukan sekadar slogan yang bisa menyatukan semua pihak. Dengan semangat ini, penyelenggara juga berhasil membuktikan terjadinya sebuah eskalasi.

Standar festival pertunjukan yang diciptakan menjadi lebih megah dari sisi kekuratoran penampil, panggung, dekorasi, dan konsep festival secara keseluruhan.

Kemeriahan yang tidak terlupakan dimulai sejak menyaksikan Setia Band, Slank, Kunto Aji, Nadin Amizah, Bilal Indrajaya, The Coconuttreez, Perunggu, Soegi Bornean, Idgitaf, Rendy Pandugo, Dewa Budjana, Majelis Lidah Berduri, dan sederet nama lainnya yang tampil bergantian di hari terakhir.

Slank yang sering kali menjadi band penutup di mana pun festival mendapat kesempatan untuk bertemu Slankers lebih awal sekitar pukul 15.00 WIB.

Grup beranggotakan Kaka, Bimbim, Ridho, Abdee, dan Ivanka itu membuka aksi dengan I Miss You But I Hate You, Birokrasi Complex, Virus, Koepoe Liarkoe, dan sebagainya.

Synchronize Fest 2023 sengaja melakukan penempatan jadwal panggung yang tidak terduga, termasuk bagi band-band besar yang tidak menjadi di akhir festival.