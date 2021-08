Seperti ini Cara Mutia Ayu Mengenang 2 Tahun Pernikahan dengan Mendiang Glenn Fredly

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mutia Ayu mengenang momen perayaan hari jadi pernikahannya dengan mendiang Glenn Fredly, pada Kamis (19/8).

Ibu satu anak ini mengunggah video momen pernikahannya di Instagram.

"Happy 2th anniversary bebeh. I love you. You are the best thing that has ever happened to me," tulis Mutia.

Mutia memastikan rasa cintanya kepada mendiang Glenn, sampai saat ini tetap sama, meski tak bisa bersama.

“Dulu kami menjalin kisah dengan frekuensi yang sama. Tetapi sekarang frekuensi kami telah berbeda. Meski dengan frekuensi yang berbeda tetapi rasa ini tetaplah sama. Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang bisa mengubah,” ucap Mutia Ayu.

Unggahan video tersebut banjir ucapan doa dan juga yang menguatkan Mutia, baik dari kerabat maupun penggemar.

Baca Juga: Cerita Mutia Ayu Didatangi Glenn Fredly di Dalam Mimpi

Seperti diketahui, Mutia Ayu dan Glenn Fredly menikah pada 19 Agustus 2019. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak bernama Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

Namun, belum satu tahun usia pernikahan keduanya, Glenn sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu untuk selama-lamanya pada 8 April 2020 karena sakit yang dia derita.(chi/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: