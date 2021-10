Seperti Ini Sosok Stefan William di Mata Ibunda Celine Evangelista, Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Celine Evangelista, Vincentia Nurul memuji kebaikan mantan menantunya, Stefan William.

Dia menilai bintang sinetron Anak Jalanan itu merupakan sosok pria yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri serta anak-anaknya.

"Steven adalah pria yang baik. Dia mencoba menjadi ayah dan suami yang baik, begitu juga Celine," ujar Vincentia dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Minggu (31/10).

Tak hanya itu, dia juga menyebut Stefan William sebagai sosok yang setia. "Saya tahu insyaallah, saya tahu dia itu setia," kata Vincentia Nurul.

Bukan hanya bertanggung jawab, Stefan William juga berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Celine Evangelista kala itu.

"Bagaimanapun dia tetap berusaha untuk somehow at the beggining saya tahu dia (Stefen William) berusaha untuk menunggu anak saya, berusaha untuk memperbaiki," tuturnya.

"Jangan pernah lupakan itu, even tidak terekspos. Usaha itu justru dari Steven bukan dari Celine," imbuh Vincentia Nurul.

Namun bukan berarti Celine tak berusaha sama sekali untuk hubungannya dengan Stefan William.