Sepertinya Itu Bukan Kim Jong-un Asli, Ayo Cermati Perbandingan Fotonya

jpnn.com - Kemunculan Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un pada acara seremoni penyelesaian proyek pabrik pupuk di Suncheon, Jumat lalu (1/5) menyisakan pertanyaan. Ada pihak curiga yang muncul bukanlah Jong-un asli.

Foto-foto Jong-un yang dirilis kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) milik pemerintah Korut justru menimbulkan pertanyaan. Sebab, terdapat sejumlah perbedaan mencolok jika foto-foto di pabrik pupuk itu dibandingkan dengan potret Jong-un sebelumnya.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) kelahiran Tiongkok yang kini bermukim di Amerika Serikat (AS) Jennifer Zeng termasuk yang punya kecurigaan soal itu. “Apakah Kim Jong-un yang muncul pada 1 Mei itu asli?” ujar Jennifer melalui akunnya di Twitter.

Jennifer juga mengunggah sejumlah foto Jong-un untuk mengajak pengikutnya di Twitter membuat komparasi. Ada perbedaan pada bentuk gigi, telinga dan rambut.

More of old and new photos "Kim Jong-un" to compare. ?????????????? pic.twitter.com/zvaMlUpTcP — Jennifer Zeng ?? (@jenniferatntd) May 2, 2020