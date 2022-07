Seringai Kembali, Lalu Suarakan Protes untuk Kominfo

jpnn.com, JAKARTA - Band metal, Seringai akhirnya naik panggung lagi setelah 32 bulan menepi akibat pandemi.

Grup yang beranggotakan Arian 13 (vokal), Ricky Siahaan (gitar), Sammy Bramantyo (bas), Edy Khemod (drum) itu tampil dalam Guinness Smooth Session 2022 di Hutan Kota GBK Senayan, Jakarta pada Sabtu (30/7).

Seringai menghajar panggung Guinness Stage mulai sekitar pukul 21.30 WIB di hadapan ribuan penonton.

"It's good to be back," kata Arian 13 di atas panggung.

Seringai membawakan sejumlah lagu pembuka yang langsung membakar semangat para penggemar yang penuh rindu.

Antara lain, lagu Skeptikal, Berhenti di 15, Program Party Seringai, Tragedi, dan Alkohol.

Menurut Arian 13, Seringai telah 2 tahun lebih absen dari aktivitas panggung gara-gara pandemi.

Seringai sengaja memilih istirahat dan menolak semua tawaran panggung berkonsep virtual.