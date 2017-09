Setahun Menikah, Seperti ini Harapan Istri Gilang Dirga

Gilang Dirga dan Adiezty. Foto: Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Senin (18/9) kemarin menjadi hari spesial bagi pasangan artis Gilang Dirga dengan Adiezty Fersa.

Pada tanggal tersebut, keduanya merayakan satu tahun pernikahannya. Momen bahagia tersebut dia bagi melalui akun Instagram miliknya.

“I can’t believe it’s been a year! HAPPY 1ST ANNIVERSARY, BABY!! I love you so much!,” tulis Adiezty dalam caption.

Di momen tersebut, Adiezty mengucapkan terima kasih atas apa yang selalu dilakukan Gilang selama setahun ini.

“Terima kasih yaa sayang karena selalu menyempatkan pillow talk setiap pulang kerja semalam apa pun itu, terima kasih udah selalu care setiap aku sakit padahal kamunya juga kurang istirahat,” ujarnya.

“Terima kasih untuk setiap pelukan kamu yang selalu bikin aku tenang, terima kasih udah selalu bikin aku ketawa lagi setiap aku bad mood,” tambahnya.

Wanita 27 tahun ini berharap, akan ada tahun-tahun berikutnya yang bisa dilalui bersama.

“Semoga kita bisa tetap ‘satu’ ya sayang.. karena tujuan kita adalah ‘selamanya’,” harap Adiezty.(zul/pojoksatu/jpnn)