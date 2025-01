Setelah Bareng ROSE dan Lady Gaga, Bruno Mars Kini Kolaborasi dengan Sexyy Red

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Bruno Mars dan Sexyy Red berkolaborasi dalam single terbaru yang berjudul Fat Juicy & Wet.

Lagu tersebut dirilis melalui kerja sama antara Rebel, Gamma, The Smeezingtons, dan Atlantic Records.

Peluncuran Fat Juicy & Wet disertai dengan official video yang disutradarai oleh Daniel Ramos dan Bruno Mars.

Video menampilkan akting cemerlang ikonik dari kolaborator terbaru Bruno Mars yakni, Sexyy Red, Lady Gaga, dan ROSE.

Fat Juicy & Wet hadir setelah lagu Bruno Mars bersama Lady Gaga, Die With A Smile dan lagu bareng ROSE, APT menduduki puncak tangga lagu global hingga menghabiskan total 19 minggu di #1 Billboard Global 200.

APT memegang posisi #1 selama 11 minggu dan Die With A Smile selama delapan pekan.

Selain itu, Die With A Smile telah menghabiskan tiga minggu berturut-turut di #1 di Billboard Hot 100.

Selain mencapai kesuksesan besar di tangga lagu global, Die With A Smile juga mendapatkan dua nominasi Grammy tahun ini untuk kategori Song Of The Year dan Best Pop Duo/Group Performance.