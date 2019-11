Setelah Calvin Harris, Ini 14 Musisi Tambahan untuk DWP 2019

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 mengumumkan tambahan pengisi acara untuk pergelaran pada 13 hingga 15 Desember di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Sebanyak 14 nama dan 1 panggung baru dipastikan bakal menambah kemeriahan DWP 2019. Sebelumnya, sebanyak 11 nama termasuk Calvin Harris, Martin Garrix, Skrillex, dan Zedd telah diumumkan di fase pertama line-up festival buatan Ismaya Live tersebut.

Pada fase kedua ini, kakak beradik Guy dan Howard Lawrence yang tergabung dalam duo Disclosure diumumkan sebagai bintang tamu utama. Berasal dari Inggris, Disclosure mempunyai daftar panjang kolaborator musisi-musisi ternama dunia selama perjalanan karier mereka termasuk Sam Smith, Lorde, Mary J Blidge, London Grammar, Miguel, dan The Weeknd. Tahun ini akan menjadi kali pertama Disclosure memeriahkan panggung DWP.

Penggemar trance di Indonesia akan dimanjakan dengan kembalinya salah satu DJ ternama dunia Markus Schulz yang terakhir tampil di DWP pada 2012. Edisi ke-11 DWP dipastikan semakin berwarna dengan diumumkannya duo electro-funk Chromeo (DJ set) dengan sound yang terinspirasi dari kejayaan musik tahun 80an. Sementara itu, genre electro house diwakilkan dengan apik oleh duo asal Belanda, Bassjackers dan Blasterjaxx. Salah satu musisi terdepan di genre hardstyle, Coone, turut diumumkan di fase kedua lineup DWP 2019.

Delapan DJ dari berbagai belahan dunia juga bergabung ke lineup DWP 2019. Mereka adalah 22 Bullets, Devarra, Generik, Marc Maya, Meduza, Softest Hard, w.W, dan Yung Bae.

Pada pengumuman yang sama, DWP menambahkan sebuah panggung spesial dari label musik Barong Family. Panggung tersebut akan menambah keseruan edisi ke-11 DWP.

Empat belas nama di atas bergabung dengan Calvin Harris, Martin Garrix, Skrillex, Zedd, Jeffrey Sutorius also known as Dash Berlin, Jonas Blue, Martin Solveig, Oliver Heldens, R3HAB, Salvatore Ganacci, dan Yellow Claw, serta panggung spesial Elrow yang telah diumumkan di fase pertama.

"Masih banyak nama-nama yang akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan menjelang DWP 2019," kata Sarah Deshita, brand manager Ismaya Live kepada jpnn.com, baru-baru ini.