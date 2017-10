Setelah Melawan Stroke, Benny Panjaitan Akhirnya Wafat

jpnn.com, TANGERANG - Jagat musik Tanah Air kembali berduka. Musisi senior Benny Panjaitan meninggal dunia pada hari ini, Selasa (24/10).

Vokalis band Panbers itu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 09.50 WIB setelah berjuang melawan sakit stroke yang dideritanya sejak 2010.

Kabar itu dibenarkan Roesland, putra mendiang Benny Panjaitan.

"Benar meninggal jam 09.50 karena sakit stroke sudah lama. Ini saya sedang on the way ke rumah duka," kata Roesland saat dihubungi wartawan, Selasa (25/10).

Menurut Roeslan, beberapa waktu lalu, sang ayah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kini jenazah pria berusia 70 tahun itu disemayamkan di rumah duka, Komplek Panbers, Taman Asri, Ciledug, Tangerang Selatan.

Semasa hidupnya, Benny bersama Panjaitan Bersaudara (Panbers) memulai karir 1969 silam di Surabaya.

Mereka terdiri dari empat orang kakak beradik kandung putra-putra dari Drs. J.M.M. Pandjaitan, S.H, (Alm) dengan Bosani S.O. Sitompul.