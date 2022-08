Setiap Tahun Pengguna Internet di Indonesia Tumbuh 2,1 Juta Orang

jpnn.com, JAKARTA - We Are Social Hootsuite menyebutkan per Februari 2022 di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet. Kemudian, sebanyak 191,4 juta pengguna media sosial aktif atau secara presentasi 68,9 persen dari populasi masyarakat Indonesia. Project Manager talkshow Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2022 Elvita Sari mengatakan perkembangan pengguna internet diketahui bertambah satu persen per tahunnya atau setara dengan 2,1 juta pengguna. Namun, kemajuan perkembangan juga dibarengi dengan tantangan penyebaran konten negatif melalui media internet, hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, maupun online radicalism. Baca Juga: 2 Tips Mudah Menghemat Kuota Internet Saat Anda Menggunakan WhatsApp Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan literasi digital untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital serta meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang aman, berbudaya, beretika, dan produktif. "Eureka sebuah platform pengembangan bakat dan kemampuan digital bersama dengan Siberkreasi mensosialisasikan program kegiatan literasi digital dengan bentuk kegiatan. Target peserta yang mengikuti event ini adalah 70 ribu peserta," ujar Elvita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (23/8). Elvita mengatakan kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara pada Sabtu, 27 Agustus 2022. Baca Juga: Data Pelanggan PLN Diduga Bocor di Internet, Kemenkominfo Merespons Begini "Event menghadirkan sesuatu yang berbeda karena diadakan di stadion olahraga,” katanya. IMCD juga dilaksanakan secara online melalui zoom meeting dengan target 30 ribu peserta, bagi masyarakat yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan diri melalui link berikut https://s.id/regdkibantenJIS.

