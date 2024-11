Seusai Hadiri KTT APEC, Menko Airlangga Lanjut Dampingi Presiden Prabowo ke Brasil

jpnn.com, BRASIL - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto selaku penanggung jawab Sherpa Track pada forum G20 mendampingi Presiden Prabowo pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi G20 Brasil setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Lima, Peru.

KTT G20 Brasil dipimpin secara langsung oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro pada 18-19 November 2024.

Adapun KTT G20 Brasil menjadi forum multilateral terakhir yang dihadiri Presiden Prabowo pada rangkaian kunjungan kerja luar negeri kali ini.

Menko Airlangga mengatakan Presidensi G20 Brasil merupakan rangkaian dari Presidensi G20 yang dipegang oleh kelompok negara berkembang G20.

“Presidensi G20 Brasil memberi tempat dan arti spesial bagi Indonesia. Brasil membuktikan bahwa kelompok negara berkembang di G20 mampu dan kredibel dalam menjawab permasalahan global terkini," kata Menko Airlangga.

Presidensi G20 dimulai di Indonesia pada 2022, dilanjutkan India pada 2023, dan kini Brasil pada 2024. Kelompok negara berkembang mampu menjaga marwah dan relevansi G20 sebagai forum ekonomi premier dunia.

"Kita apresiasi Brasil yang berhasil meluncurkan inisiatif Global Alliance against Hunger and Poverty sebagai bentuk kepemimpinan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan secara global," ungkapnya.



Pada KTT G20 Rio, Presiden Prabowo diagendakan untuk menyampaikan intervensi pada Sesi Pertama dengan topik Fight against Hunger and Poverty dan Sesi Ketiga yang mengangkat topik Sustainable Development and Energy Transition.

"Salah satu strategi yang didorong Indonesia dalam Aliansi ini adalah program pemberian makanan bagi pelajar di sekolah (homegrown school feeding programs) – yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.