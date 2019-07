Shang-Chi, Superhero Asia Pertama Marvel Cinematic Universe

jpnn.com - Shang-Chi akan menjadi superhero Asia pertama dalam Marvel Cinematic Universe. Pasalnya, film Shag-Chi The Legend of The Ten Rings dipastikan masuk fase empat MCU.

Karakter itu pertama muncul dalam komik Special Marvel Edition No. 15 tahun 1973. Shang-Chi dilatih bela diri oleh ayahnya yang merupakan orang Tiongkok. Shang-Chi diperankan Simu Liu, aktor berdarah Tiongkok-Kanada.

''Aku melakukan casting pada Selasa. Aku melakukan screen tested pada Minggu di New York. Ini adalah mimpi paling gila,'' kata Liu, sebagaimana dilansir dari AP.

''Dia (Shang-Chi, Red) tidak punya kekuatan super. Dia adalah seniman bela diri,'' kata kreator Shang-Chi, Jim Starlin, sebagaimana dilansir dari Digital Spy.

Liu akan berhadapan dengan Tony Leung Chiu-wai sebagai The Mandarin. The Mandarin yang asli, bukan seperti yang ada dalam Iron Man 3 (2013).