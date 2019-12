Sheila Marcia Dilamar Kekasih

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Natal tahun ini terasa sangat spesial bagi Sheila Marcia. Tepat di momen malam Natal, ibu tiga anak ini dilamar kekasihnya, Dimas Akira, Selasa (24/12).

Momen bahagia itu Sheila bagikan lewat akun Instagram miliknya. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat Dimas berlutut dan meminta Sheila menjadi istrinya.

Sheila yang kaget bercampur bahagia sampai meneteskan airmata.

“Oh My God!, Yes, yes,” jawab Sheila.

Mantan istri Kiki Mirano ini juga memamerkan foto balon yang bertuliskan ‘Will You Merry Me’ yang diberikan Dimas.

“Best christmas present. Thank you sayang @dmustakira. Merry Chrismas from both of us you all,” tulis Sheila.

Unggahan momen tersebut disambut bahagia warganet, yang turut mendoakan kebahagiaan bagi Sheila.(chi/jpnn)