Shenina Cinnamon Hadir, Tale of the Land Tayang Perdana di BIFF 2024

jpnn.com, BUSAN - Film Tale of the Land akhirnya tayang perdana (world premiere) di Busan International Film Festival (BIFF) 2024.

Penayangan dalam program New Currents pada 4 Oktober 2024 itu turut dihadiri sutradara Loeloe Hendra, produser Yulia Evina Bhara dan Amerta Kusuma, serta para pemeran, Shenina Cinnamon, Arswendy Bening Swara, dan Yusuf Mahardika.

Tale of the Land merupakan film debut penulis dan sutradara Loeloe Hendra yang diproduksi oleh KawanKawan Media.



World premiere Tale of the Land di BIFF 2024 diikuti dengan sesi Q&A sineas dan pemeran film dengan para penonton.

Pada kesempatan tersebut, Shenina Cinnamon yang memerankan karakter May menjelaskan tentang keterlibatannya pada film Tale of the Land yang membawanya kembali ke BIFF untuk ketiga kalinya setelah 24 Jam Bersama Gaspar (2023) dan“Penyalin Cahaya (2021).

Dalam film ini, Shenina menggunakan bahasa Kutai. Syuting film Tale of the Land yang 90 persen dilakukan di atas air mengambil lokasi di Kota Bangun, Kalimantan Timur.

Menurut Shenina, memerankan karakter May seperti bertemu dengan jodoh yang sudah ditakdirkan.

"Koneksi antara karakter dan aktor adalah hubungan yang memang sudah ditakdirkan. Ketika sebuah karakter ditawarkan kepada saya, saya benar-benar percaya tawaran tersebut hanyalah bagian terakhir dari diskusi kreatif yang panjang antara sutradara dan produser," kata Shenina Cinnamon.

"Saya selalu berusaha untuk menghargai kepercayaan tersebut dengan memberikan semua yang saya bisa," sambungnya.