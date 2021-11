Shofa Produk Air Mineral Islami, Sehat dan Bermanfaat Bagi Umat

jpnn.com, JAKARTA - Air mineral kemasan yang layak dikonsumsi masyarakat Indonesia harus memenuhi sejumlah kriteria, yakni proses produksi yang bersih, kandungan utama yang aman, serta halal menurut hukum Islam.



Produk air mineral dengan merek SHOFA mengeklaim memenuhi semua kriteria tersebut.

“SHOFA berarti jernih atau murni, maka kami sepakat untuk mengusung Modern, Islami dan Bermanfaat bagi Umat sebagai tagline,” kata juru bicara produsen air minum SHOFA, Agung Pramodha pada media Rabu 10 November 2021.

Lebih lanjut Agung menerangkan bahwa SHOFA adalah air minum dalam kemasan dengan kandungan pH yang terjamin aman, yakni pada angka 7,5.

Untuk diketahui, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPA) Amerika Serikat merekomendasikan tingkat pH air minum yang aman untuk dikonsumsi manusia berkisar antara 6,5 hingga 8,5.

Kurang atau lebih dari angka tersebut diyakini akan membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan tubuh.

Berdasarkan perbandingan uji fisika dan kimia terhadap produk lain, Agung melanjutkan, kandungan pada SHOFA adalah Besi (Fe) 0,01mg per liter, Mangan (mn) 0,002 mg per liter, Nitrit (No2) 0,2 mg per liter, dan Nitrat (No3) 0,002 mg per liter.

“Jelas range angka tersebut aman untuk dikonsumsi karena SHOFA diproses dengan teknologi modern,” ujar pria yang sempat berkarier di Direktorat Pajak tersebut.

Soal kehalalan air mineral SHOFA ini tidak perlu diragukan lagi.