Tapering The Fed Dimulai, Rupiah Oleng, Waspada!

jpnn.com, JAKARTA - The Federal Reserve telah menjalankan tapering untuk memangkas stimulus yang berjalan.

Bank sentral Amerika Serikat itu bahkan berencana akan mengakhiri stimulus pada pertengahan 2022, serta bersiap menaikkan tingkat suku bunga acuannya.

Keputusan The Fed membuat rupiah oleng, sehingga ditutup melemah tipis pada perdagangan antarbank di Jakarta pada Senin (3/1).

Rupiah sore ini ditutup melemah 3 poin atau 0,02 persen ke posisi Rp 14.266 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 14.263 per USD.

"USD bergerak menguat dibalik rencana bank sentral AS di Januari yang ingin mempercepat pengurangan pembelian obligasi bulanan mereka," kata analis Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

The Fed menganggap langkah tapering diperlukan di tengah ancaman tingginya inflasi di AS.

"Inflasi dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat yang baru kembali tertopang ekonominya dari keterpurukan wabah Covid-19," ujar Faisyal.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp 14.257 per USD. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp 14.252 per USD hingga Rp 14.274 per USD.(antara/jpnn)