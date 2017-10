Sibuk Berpolitik, Desy Ratnasari Betah Menjanda

jpnn.com, JAKARTA - 14 tahun menjanda, artis sekaligus politikus Desy Ratnasari ternyata masih betah sendiri.

Dua kali gagal berumah tangga, membuat ibu satu anak itu tak ingin terburu-buru untuk naik ke pelaminan.

"Saat ini, i'm not in the rush (saya tidak buru-buru) memilih pasangan hidup saya. Berusaha, iya,” tutur Desy Ratnasari saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Meski begitu, mantan kekasih Irwan Mussry itu tak menutup hatinya untuk pria lain. Dia pun memilih untuk menyerahkan urusan jodoh pada Tuhan.

“Tapi kalau memang Allah belum menakdirkan saya harus bertemu dengan seseorang, ya mungkin belum saatnya. Jadi saya hanya menikmati apa yang saya jalani," ungkapnya.

Disinggung soal mantan kekasihnya yang kini dikabarkan dekat dengan Maia Estianty, artis yang sempat dijuluki miss no comment itu tak ingin bicara banyak.

“Saya enggak pernah tahu (hubungan Irwan dan Maia). Semua orang punya putusan sendiri, saya doakan yang terbaik tentunya,” tukasnya.

Seperti diketahui, Desy Ratnasari menikah dua kali. Pernikahan pertamanya dengan Trenady Pramduya pada 1999 dan bercerai setahun kemudian.