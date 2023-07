Sidang Umum AIPA, BKSAP Optimistis Indonesia Bisa Memberi Inspirasi bagi Negara ASEAN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Desk Kerja sama Regional BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengikuti rangkaian Fun Run and Ride Road to the 44th General Assembly of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), di Kompleks DPR RI, Jumat (28/7).

Dalam kegiatan yang digelar BKSAP bersama Korpri DPR RI itu hadir Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bersama sejumlah anggota, yakni Sukamta; Mulan Jameela, dan Dyah Roro Esti.

Sidang Umum ke-44 AIPA rencananya bakal digelar di Jakarta pada 5-10 Agustus 2023.

Putu mengatakan Sidang AIPA menjadi momen langka dan berharga bagi DPR RI serta Indonesia untuk terus memperkuat peran diplomasi parlemen di tengah-tengah munculnya berbagai tantangan kawasan.

“Dengan menjadi tuan rumah untuk ketujuh kalinya, tentu harapan kita Indonesia mampu memberikan pengaruhnya baik di kawasan ASEAN maupun kawasan Asia-Pasifik,' kata Putu dalam kegiatan itu.

Legislator asal Bali itu menyampaikan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta nanti mengusung tema Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN, yang konsepnya lebih kepada green economy atau ekonomi hijau.

Menurut Putu, dunia saat cenderung menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai parameter, bahkan dianggap satu-satunya tolok ukur positif di mana GDP (gross domestic product) sebagai acuan tunggalnya.

"Bagaimana peran parlemen yang lebih responsif untuk mengawal kestabilan dan kesejahteraan kawasan Asia Tenggara yang mana green ekonomi sebagai acuan utamanya. Jadi, parlemen ASEAN ini tentu harus bekerja lebih komprehensif bersama," tutur Putu.