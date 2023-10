Sigit Wardana Hingga Yure Andini Ikut Meriahkan Safari Bazaar 2023

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Safari Bazaar 2023 putaran ke-6 sukses digelar di beberapa tempat di Jakarta pada awal Oktober 2023 ini.

Bazar tersebut diadakan oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (KOMBIS) serta serta 6 pengembang properti yaitu Sahid Sudirman Residence Jakarta Pusat, Signature Park Grande Jakarta Timur, Permata Hijau Suites, Jakarta Selatan, Maple Park Jakarta Utara, Thamrin District Bekasi plus Victoria Square Tangerang.

Perhelatan Safari Bazaar 2023 kali ini dimeriahkan oleh puluhan selebritas, influencer, DJ dan artis-artis tanah air.

Beberapa musisi dan penyanyi yang hadir meramaikan acara Safari Bazaar yakni Sigit Wardana (Base Jam), Yure Andini, Vin Batubara (Idola Cilik), Roni Lahat, Anggun, The Glases (Band), Akhatara (Band), Erasecoustic (Band), Sarah Faiza dan Amanda (Kpop Dancer), TK. Xavier Remiel.

Selanjutnya ada nama Darty Manullang (Artis Antagonis Senior), Hanson Tjung (Youtuber), Erii Nata (Magician), DJ Putri, Nabila Putri (Artis), Elly Sugigi (Pelawak) serta Pesona Victoria (Talent VS).

Selain dimeriahkan oleh bintang tamu, Safari Bazaar 2023 juga turut dihadiri oleh tokoh serta Putra dan Putri Miss Universe, Miss Grand Tourism, Putri Bumi Indonesia udara dan talent-talent dari Eljohn Pageant.

Beberapa nama hadir yakni Ibu Trisya Suherman (Ketum CEO Indonesia dan Woman Ambassador of World Peace 2023 sampai 2028), Ratih Widiartha (Runner up 1st Miss Universe Jawa Barat), Louise Nanda (Mister Glam Indonesia 2023), Milaleee (Miss Grand Tourism DKI Jakarta IV 2023), Yazid Bustami (2nd Runner up Mister Grand Tourism).

Selanjutnya ada Filemonjustin (Mister Friendship Indonesia), Silma Sabila (Miss Grand Tourism DKI Jakarta IV), Resa Asriana (MUA MMGTI), Mufid (Putra Digital Indonesia 2023), Deasy (Putri Bumi Indonesia udara 2023), Wenda (Winner Putri Bumi 2023 - Eljohn Pageant), Suci Ananda (Putri Bumi Flora Fauna 2023), Laurentia Michelle Putri Bumi Air 2023, Leony, Yuri, Shelinda, serta Samantha (Eljohn Pageant).