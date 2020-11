Simpan Buat Kenangan, Klasemen Akhir MotoGP 2020

jpnn.com, PORTIMAO - MotoGP 2020 berakhir di Sirkuit Algavre, Portimao, Portugal, Minggu (22/11) malam WIB.

Pembalap tuan rumah Miguel Oliveira menjadi pemenang balapan kandangnya; MotoGP Portugal.

Rider KTM Tech3 itu finis pertama setelah memimpin balapan dengan sempurna sejak garis start.

Podium kedua diraih pembalap Pramac Ducati Jack Miller yang menyalip Franco Morbidelli di pengujung balapan.

For your support, your passion and your loyalty in the toughest of times, we simply say thank you ??



See you in 2021! ????#PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/b4iK5tc8V0 — MotoGP™???? (@MotoGP) November 22, 2020