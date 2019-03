Singkirkan Juara Bertahan, Axelsen Ketemu Momota di Final All England 2019

jpnn.com, BIRMINGHAM - Viktor Axelsen menyelamatkan muka Eropa setelah menjadi satu-satunya pemain dari Benua Biru yang lolos ke final All England 2019.

Perjuangan tunggal putra Denmark berusia 25 tahun itu menyabet tiket final tidak mudah.

Dalam big match semifinal di Arena Birmingham, Minggu (10/3) dini hari WIB, Axelsen harus melakoni laga berdurasi 66 menit (statistik BWF) untuk menang rubber game atas Shi Yuqi (Tiongkok).

Viktor Axelsen ???????? knoks out reigning champion Shi Yuqi ???????? and joins Kento Momota at All England Open MS Final #YAE19 #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/913Gg4xedr — BWF (@bwfmedia) March 9, 2019