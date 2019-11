Siswa Global Sevilla School Antusias Dengar Paparan Yunarto Wijaya tentang Passion

jpnn.com, JAKARTA - Career Day menyita perhatian siswa SMP dan SMA Global Sevilla School. Terlebih even tahunan tersebut menghadirkan lima figur profesional yang namanya cukup melambung.

Ada Country Chief Financial Officer Lazada Indonesia Anastasia Natalia Wibowo, Vice President and General Counsel PT Chevron Pacific Indonesia Debbie Maya Chastity, International Education and Development Specialist Laetitia Lemaistre, Doctor and CEO PT Warna Langit Indonesia dr Ratih Citra Sari, dan Executive Director of Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

Dari lima pembicara tersebut, paparan Yunarto yang paling diminati siswa. Selain pintar memancing antusiasme siswa yang memang kritis, kisah hidup Yunarto juga cukup unik.

Yunarto sempat menjadi seorang bankir tetapi kemudian banting setir karena tidak cocok dengan dunia perbankan. Dia memilih terjun ke dunia yang bersinggungan dengan politik.

"Kesuksesan diawali dari bagaimana seseorang mengenal ketertarikan. Sejak lulus kuliah saya sempat bekerja di bidang perbankan. Namun, saya sadar dunia perbankan bukanlah passion saya, makanya saya berhenti di saat orang-orang tengah berebut mendapatkan kursi saya," terang Yunarto di hadapan siswa Global Sevilla School, Rabu (6/11).

Keluar dari perbankan, lanjutnya, dia fokus terjun ke profesi yang bersinggungan dengan lingkup politik. Di dunia ini, Yunarto seperti menemukan jati dirinya dan ditekuninya sampai sekarang.

"Dunia yang berkaitan dengan analisis politik ternyata adalah passion saya. Ketika sudah menemukan itu, tekunilah dan jadikan itu sebagai instrumen untuk menjadi seorang profesional," tegasnya.

Sementara Superintendent Sekolah Global Sevilla Michael Thia mengatakan, tujuan dari Career Day adalah untuk membuka wawasan para siswa tentang profesi dan dunia kerja, yang akan dihadapi di masa mendatang.