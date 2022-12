Sky House BSD Mulai Lakukan Serah Terima Kunci Tahap Kedua

jpnn.com, TANGERANG - Apartemen Sky House BSD+ terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen mereka.

Tan Aries Wijaya selaku Head of Sales and Marketing Apartemen Sky House BSD+ mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan serah terima kunci atau hand over.

Total ada tiga tower yang dilakukan hand over, yakni Tower Bristol, Tower Claymore, dan Tower Duxton.

Tan menyebut hand over merupakan proses penyerahan kunci unit apartemen yang sudah selesai dibangun dari pengembang kepada pembeli dalam bentuk penyerahan kunci.

“Saat ini adalah waktu yang tepat dalam membeli apartemen, khususnya unit di fase 2 Sky House BSD+ karena sudah terbangun,” ujar dia dalam siaran persnya, Selasa (27/12).

Adapun tipe unit pada tahap dua ini adalah tiga kamar tidur dengan ukuran 68m2, 85m2, dan 120m2.

Tan Aries menuturkan selain lokasi strategis yang terletak di kawasan pusat bisnis BSD City, Apartemen Sky House BSD+ juga dilengkapi dengan fasilitas eksklusif.

Fasilitas itu meliputi video room, swimming pool, sauna, jacuzzi, gym room, multifunctional room, book bar, children playground, dan lain sebagainya.