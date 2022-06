Slank Hingga Barasuara Beraksi di Prost Fest 2022, Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Prost Fest 2022 akan digelar pada 13 hingga 14 Agustus 2022 di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.

Mengusung konsep festival pantai, Prost Fest hadir dengan semangat pol yang mengedepankan musisi Bali dan nasional.

"Sebagai festival yang baru pertama kali diselenggarakan, Prost Fest 2022 ingin menjadi ajang unjuk talenta Indonesia, khususnya Bali," kata Muhamad Aldian, Program Director Prost Fest saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Baca Juga: Nassar Siap Hebohkan Festival Pestapora 2022

Sebanyak 34 musisi akan tampil dalam Prost Fest 2022.

Antara lain, Slank, Milledenials, Jason Ranti, Rub of Rub, Barasuara, Juicy Luicy, The Dare, Kaleb J, Shaggy Dog, Joni Agung & Double T, The Panturas, Rollfast, HIVI, The Adams, Navicula, The Hydrant, Ndarboy Genk, Nostress, Diskoria, Soulfood, Superman Is Dead, Mahalini feat. Rizky Febian, Manja, dan sebagainya.

"Kami memberi porsi lebih banyak untuk band asal Bali dalam Prost Fest 2022. Masih ada 10 nama lagi yang siap menjadi bagian dalam keseruan di dua panggung yang tersaji," ucap Muhamad Aldian.

Para bintang tamu Prost Fest 2022 akan beraksi di dua panggung yakni Prost Stage dan Singaraja Stage.

Panggung Singaraja Stage bakal diisi 70 persen para musisi atau band asli Bali.