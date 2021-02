So Sweet, Begini Cara Atta Halilintar Memberi Semangat pada Keluarga Aurel yang Positif Covid-19

jpnn.com - AUREL Hermansyah saat ini tengah menjalani isolasi mandiri lantaran positif Covid-19. Tak hanya dirinya, Ashanty, Azriel Hermansyah dan Arsy Hermansyah, turut terpapar Covid-19.



Karena masih menjalani isolasi mandiri, Aurel dan kekasihnya, Atta Halilintar, terpaksa menjalani hubungan jarak jauh sementara waktu.



Melalui kanal YouTubenya, Atta Halilintar menunjukkan kemesraan dirinya dengan Aurel. Karena tengah terpisah jarak, Atta pun melakukan panggilan video dengan Aurel.



Saat keduanya tengah berbincang melalui panggilan video, adik Aurel, Arsy, tiba-tiba menyapa Atta. Dengan nada riang, Arsy bercerita baru saja melakukan pemeriksaan swab.



"Kak Atta, Arsy habis di swab," ucap Arsy seperti dikutip JPNN, Jumat (19/2).



Mendengar ucapan Arsy, YouTuber itu langsung menanggapinya dengan manis. Dengan penuh perhatian, Atta memberikan semangat untuk adik dari calon istrinya itu.



"Arsy semangat ya. Love you (sayang kamu)," tutur Atta.



Namun, Arsy tampaknya tak mendengar jelas pernyataan Atta sehingga gadis kecil itu hanya mengiyakan ucapan Atta.



Aurel pun menyampaikan pernyataan sayang Atta kepada adik perempuamnya itu.



"(Arsy) katanya (Atta) love you," kata Aurel kepada Arsy.



"I love you too (Aku juga menyayangimu)," jawab Arsy manis.

Saat ini Arsy juga tengah terpapar Covid-19. Namun, anak ketiga Anang Hermansyah itu tetap ceria seperti biasanya.



"Dia tuh yang paling ceria. Dia nemenin, dia yang bikin kami jadi ketawa," ungkap Aurel. (mcr7/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi: