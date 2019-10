So Sweet, Begini Momen Mike Lewis Melamar Kekasih yang Bikin Baper

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter Mike Lewis akhirnya melamar sang kekasih, Janisaa Pradja. Ia melakukan hal tersebut saat liburan di Eropa.

Mantan suami Tamara Bleszynski itu pun membagikan momen bahagianya melalui unggahan video di Instagram Story miliknya.

Pada awal video yang berdurasi tiga menit itu, Mike Lewis membagikan keseruan perjalanan liburannya dengan sang kekasih.

Namun sebelum video itu berakhir, momen romantis pun diciptakan Mike Lewis. Ia tiba-tiba berlutut di depan sang kekasih di tengah padang rumput hijau.

Bapak satu anak itu langsung mengeluarkan sebuah kotak cincin dan menggenggam tangan Janisaa. "Janisaa Pradja?" tanya Mike lembut seraya menyodorkan cincin.

"Are you serious?" jawab spontan Janisaa yang masih belum percaya dengan apa yang dilakukan Mike.

"Will you marry me?" ujar Mike, tanpa basa basi Janisaa pun langsung menjawab 'ya'. Kemudian keduanya saling berpelukan.

Video itu kembali diunggah Janissa di Instagram pribadinya. Walhasil, banyak teman dan kerabat yang menggucapkan selamat kepada pasangan itu. (mg7/jpnn)