Soal Naturalisasi Pesepakbola, Dhani: Bisa Mantan Pemain Umur 40 dan Duda

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani Prasetyo mengusulkan naturalisasi bisa dilakukan Indonesia kepada mantan pesepakbola hebat berumur 40 tahun, dan jomlo untuk kemudian dijodohkan dengan wanita di tanah air. Dia berkata demikian saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi X dengan perwakilan Wamenpora Taufik Hidayat dan Ketua PSSI Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3). Diketahui, Komisi X melaksanakan rapat dengan Taufik dan Erick demi membahas proses naturalisasi tiga pesepakbola, yakni Emil Audero, Joey Palupessy, dan Dean James. Baca Juga: Kabar Baik buat Australia Menjelang Jumpa Timnas Indonesia Awalnya, Dhani dalam rapat mengatakan setuju dengan langkah naturalisasi karena langkah itu menjadi bagian revolusi dalam dunia sepak bola. "Menurut saya, ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepakbolaan, jadi kalau namanya revolusi itu, ya, semuanya memang harus ekstrem," kata legislator Fraksi Gerindra itu, Rabu. Namun, Dhani merasa PSSI perlu mengurangi sedikit naturalisasi pesepakbola dari Eropa yang tidak menggambarkan Indonesia. Baca Juga: Kemenpora Siap Bantu PSSI Kebut Proses Naturalisasi Audero, Joey, & Dean "Dalam tanda kutip, yang rasnya bule ya. Rambut pirang, mata biru, karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat," kata pentolan Dewa 19 itu. Dhani pun menyarankan PSSI mencari pemain naturalisasi dari Korea atau Afrika yang punya kemiripan wajah dengan Indonesia.