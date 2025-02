Soal Pernikahan, Natasha Wilona Mengaku Rencana Tuhan Lebih Indah

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Aktris Natasha Wilona masih tampak santai dengan urusan pernikahan.

Dia bahkan tidak memasukan menikah dalam daftar keinginannya di tahun ini.

Sebab, perempuan 26 tahun itu percaya dengan rencana Tuhan.

Baca Juga: Begini Kegiatan Natasha Wilona Saat Libur Natal dan Tahun Baru

"Aku enggak pernah masukin menikah dalam wishlist aku karena rencana manusia kadang-kadang beda sama rencana Tuhan," ujar Natasha Wilona di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/2).

Dia mengatakan tidak mau terlalu sombong atau jumawa dengan merencanakan pernikahan di tahun tertentu.

Oleh karena itu, mantan kekasih Verrell Bramasta tersebut memilih santai.

"Aku juga enggak mau yang jumawa atau pede dengan diri sendiri kalau aku bisa menikah di tahun ini. Daripada berekspetasi mendingan go with the flow dan jalanin saja begitu," ucap Natasha Wilona.

Menurut dia, sang ibunda tidak memaksa atau menargetkan dirinya untuk segera menikah.