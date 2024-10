Software Testing Makin Diminati, IDSTB Conference 2024 Dapat Sambutan Antusias

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan peserta dari kalangan quality assurance dan civitas akademika antusias mengikuti kegiatan IDSTB Conference 2024 yang diselenggarakan di Gedung Smesco Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang baru kali pertama dihelat ini menghadirkan narasumber berkompeten seperti President IDSTB Aditya Mirza Bahari; Sekretaris Eksekutif BSN Donny Purnomo; CTO at STA Consulting Dr. Stuart Reid; CTO of Magicpod Nozomi Ito; CEO at Arrangility Tomotaka Asagi; IDSTB General Secretary Dewi Junita; VP of IDSTB & CEO SQUADAP Reifa Tangon; Dosen Univestitas Telkom Surabaya Arni Muarifah Amri; Head of QA Enginneering GovTech Edu Alifia; COO at Generation Girl Tsabita Vera Cyavrilla dan Learning & Development Manager at AE Michael Pillaeten.

IDSTB Conference kali ini membahas tema Artificial Intelligence (AI) dan Automation Testing yang dianggap perlu diketahui para pelaku profesional software tester.

Presiden IDSTB Aditya Mirza Bahari menilai tingginya animo para peserta dalam mengikuti kegiatan ini menandakan software testing profesional di Indonesia sangat diminati.

"Ke depan kita pasti akan terus berkembang dan tunggu saja gebrakannya apa," katanya.

Aditya berharap dari kegiatan IDSTB Conference ini, seluruh pelaku profesional software tester dapat memiliki pengetahuan dan juga gaji yang mumpuni sesuai dengan keahliannya.

“Yang paling penting itu networking. Karena IDSTB hadir untuk memayungi software tester," ucapnya.

Sementara itu, CTO of STA Consulting Stuart Reid menganggap kegiatan IDSTB Conference diselenggarakan secara profesional dan sangat impresif sebagai konferensi yang baru pertama kalinya digelar.