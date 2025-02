Somethinc Luncurkan Omega Jelly Deep Cleansing Balm dengan Inovasi Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Somethinc sebagai brand kecantikan lokal yang terus berinovasi menghadirkan rangkaian produk skincare yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kulit masyarakat Indonesia dengan berfokus pada kualitas dan efektivitas, memastikan setiap produknya memberikan hasil yang optimal.

Somethinc kembali menghadirkan produk pembersih wajah terbaru, yaitu Omega Jelly Deep Cleansing Balm untuk melengkapi rangkaian dari Omega Cleansing Balm Series yang telah menjadi produk best seller 1st cleanser product serta pernah mendapat penghargaan pada Female Daily Best of Beauty Awards (BoBA).

Produk ini merupakan pembersih wajah dengan inovasi tekstur jelly-to-milky oil, yang bekerja efektif membersihkan waterproof sunscreen, sebum & makeup waterproof dalam waktu 20 detik tanpa membuat kulit kering atau terkelupas, menjadikannya pilihan 1st Step Cleanser yang ideal untuk masyarakat Indonesia.

Omega Jelly Deep Cleansing Balm memiliki kandungan utama, yaitu Sea Buckthorn, yang kaya akan antioksidan & vitamin C 15 kali lebih tinggi dibandingkan buah jeruk.

Sea Buckthorn dikenal untuk menjaga kulit dari efek buruk radikal bebas, menjaga elastisitas, dan keremajaan kulit serta menutrisi kulit.

Omega Jelly Deep Cleansing Balm juga diformulasikan dengan tekstur yang gentle, non-greasy, dan non-drying, membuat pori-pori kulit bersih namun terjaga kelembabannya yang cocok digunakan oleh semua jenis kulit. Produk ini hadir dalam dua ukuran yaitu 30 & 100 ml dengan kemasan tube praktis yang travel-friendly.

“Double cleansing menjadi langkah penting dalam rutinitas skincare untuk memastikan wajah bersih secara maksimal, terutama bagi pengguna waterproof makeup dan sunscreen. Omega Jelly Deep Cleansing Balm menjadi pilihan yang tepat karena tidak hanya efektif mengangkat makeup secara menyeluruh, tetapi juga membantu menjaga kelembaban & memberikan nutrisi yang dibutuhkan kulit,” kata Founder dari BeautyHaul Group Irene Ursula.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjangkau lebih banyak konsumen, Omega Jelly Deep Cleansing Balm akan tersedia pertama kali di Shopee Official Store Somethinc mulai tanggal 3 Februari 2025.