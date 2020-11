Son Heung Min Lagi On Fire, Tottenham Hotspur Pimpin Klasemen

jpnn.com, LONDON - Tottenham Hotspur mengeklaim posisi puncak klasemen Premier League usai menaklukkan Manchester City 2-0 di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (22/11) dini hari WIB.

Kemenangan atas City merupakan tiga poin keempat beruntun buat pasukan asuhan Jose Mourinho itu.

Salah satu dari dua gol Spurs ke gawang City dicetak Son Heung-min.

Itu merupakan gol ke-9 Son dan membuat pemain asal Korea tersebut memimpin daftar pencetak gol.

1985 - Tottenham will finish a day top of the Premier League table for the first time since August 2014, while it's the first time they've ended the day top of the top-flight this far into a campaign since January 1985 (23 games). Nosebleed. pic.twitter.com/7Wy506VowC — OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2020