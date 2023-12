Spesial Hari Ibu, Raisa Gelar Intimate Show Bareng Penggemar

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Ibu, Raisa menggelar Intimate Show di Halte Transjakarta Tosari Skydeck, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).

Dalam acara tersebut, dia mengundang para ibu untuk menikmati hari tersebut.

Ada tujuh lagu dan satu medley yang dinyanyikan oleh Raisa dalam momen tadi.

Hampir sebagian besar lagu yang dinyanyikan oleh istri Hamish Daud itu sesuai permintaan para penonton yang hadir di acara tadi.

Tujuh lagu itu, yakni Could It Be, Mantan Terindah, Jangan Cepat Berlalu, Lagu Untukmu, Tak Berharap Lagi, Bahasa Kalbu, dan Kali Kedua.

Raisa tampak cantik memakai gaun dengan kombinasi warna biru tua dan putih.

Dia pun dengan bersemangat menyapa para ibu yang hadir di acara tersebut.

"Halo, aku senang banget, mengadakan waktu spesial, walaupun last minute, semua sekulkas dong," ujar Raisa di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.