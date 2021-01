Sriwijaya Air Hilang Kontak, Sederet Artis Ikut Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Sederet selebritas tanah air turut berduka mendengar pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan rute Jakarta-Pontianak hilang kontak, Sabtu (9/1) pukul 14.40 WIB.

Krisdayanti turut berempati atas peristiwa hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu tersebut.

Melalui akunnya di Instagram, ia mengunggah ulang potongan video ilustrasi pesawat Sriwijaya Air bersiap menyambut penumpang dengan protokol kesehatan.

“Innalilahi wainnalilahirajiun. My sincere condolences are extended to the families and friends of those who lost their lives so tragically in the @sriwijayaair plane crash

on this day of mourning," tulis Kridayanti.

Istri Raul berempati ini juga mengirim doa untuk para korban yang meninggal dunia dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan.

"I share your pain. I send my prayers to you all. May the departed rest in peace," lanjut Kridayanti,

Selain Krisdayanti, sejumlah artis juga berkabung atas hilang kontaknya Sriwijaya Air SJ 182 sore tadi.

Anggun menyampaikan belasungkawa melalui unggahan di akunnya di Twitter. “Panjat doa untuk Sriwijaya Air," cuitnya.