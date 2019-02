Sssttt... Ada Video 4 Cewek Tanpa Busana Pool Party di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali khususnya para warganetnya tengah dihebohkan sebuah video singkat tentang empat cewek tanpa busana di sebuah kolam renang. Keempatnya mengaku sedang berada di sebuah vila di Bali.

Salah satu cewek dalam video berdurasi 1 menit 39 detik itu seolah menjadi pembawa acara. “We’ve just finished swimming,” ujar cewek dengan rambut diikat ke belakang itu.

Selanjutnya, cewek yang sama memperkenalkan teman-temannya. “Now, I am just very pleased to introduce my friends. Here is Nanny,” katanya sembari memeluk cewek lainnya yang juga tanpa busana.

“Hai…,” ujar cewek yang diperkenalkan sebagai Nanny sambil memeluk koleganya.

Kemudian ada dua cewek lainnya memasuki kolam. Salah satunya diperkenalkan sebagai Amara.

Dalam video itu, Amara yang mengenakan bikini berjalan memasuki kolam. “Looked like Nicole Kidman,” ujar cewek yang memperkenalkan Amara.

Ada pula satu cewek lainnya yang bergabung sembari membawa gelas berisi minuman yang tampak seperti sampanye. Cewek pembawa gelas itu sudah dalam keadaan polos.

“We have a little party in the swimming pool,” ujar cewek yang sedari awal video memperkenalkan teman-temannya. “All you guys just come to join with us and you have to take off your clothes,” katanya.