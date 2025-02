Standard Chartered Indonesia Kaji Peluang Investasi Global & Domestik

jpnn.com, JAKARTA - Standard Chartered Indonesia menggelar ajang tahunan World of Wealth (WoW) yang ke-21 bertema Cruising the New Wave, untuk memberikan wawasan berharga tentang peluang investasi, baik di tingkat global maupun domestik sepanjang 2025.

Pertemuan eksklusif ini merupakan acara flagship Standard Chartered yang dipersembahkan khusus untuk para nasabah Priority & Priority Private Bank, dan diadakan setiap tahunnya untuk memberikan wawasan berharga bagi nasabah dalam perjalanan investasi dan pengelolaan kekayaan mereka.

Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana juga turut hadir memberikan keynote speech.

Dalam acara ini, Standard Chartered juga menyampaikan tema-tema kunci dari hasil laporan Standard Chartered Wealth Management Chief Investment Office (CIO) Outlook 2025, yang berjudul Playing Your Trump Card.

Standard Chartered juga mengetengahkan lima prinsip dalam berinvestasi, yakni:

Disiplin - Mendahulukan konsistensi dan rasionalitas

Diversifikasi - Mencapai kestabilan di dalam portfolio dengan diversifikasi ke kelas – kelasasset yang berbeda, geografi yang tersebar, dan sektor yang luas

Waktu - Berinvestasi secara jangka panjang lebih baik dibandingkan dengan mencoba menemukan waktu yang terbaik untuk berinvestasi

Resiko vs. Imbal Hasil – Investor sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara resiko dan potensi imbal hasil Ketika membuat keputusan – keputusan investasi

Perlindungan - Melindungi kekayaan anda sama pentingnya dengan mengembangkan kekayaan

“Perekonomian Indonesia diproyeksikan terus melaju secara stabil, dengan didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi infrastruktur yang terus berlanjut. Kami melihat adanya peluang investasi yang menarik bagi mereka yang menggunakan strategi investasi dengan tepat," ujar Donny Donosepoetro, OBE, Cluster CEO, Indonesia & ASEAN Markets, Standard Chartered.

“Ajang World of Wealth yang ke-21 ini tidak hanya mencerminkan optimisme kami terhadap peluang besar di segmen perbankan ritel Indonesia, namun juga menggarisbawahi komitmen kami untuk terus meningkatkan penetrasi di pasar mass market dan meningkatkan layanan wealth management kami untuk segmen affluent," serunya.

Tandy Cahyadi, Head of Affluent Segment, Distribution & Wealth Solution, Standard Chartered Indonesia, menjelaskan pihaknya berkomitman untuk terus mengembangkan pilihan produk serta layanan investasi untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi para nasabah kami.