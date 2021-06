Starting XI Inggris Vs Jerman: Southgate Gunakan Formasi Tak Biasa

jpnn.com, LONDON - Inggris dan Jerman akan melakoni duel dalam lanjutan 16 Besar Euro 2020 di Wembley Stadium, Selasa (29/6) malam.



Juru taktik Inggris Gareth Southgate akan menggunakan formasi yang berbeda dari sebelumnya, Biasanya, Southgate menggunakan formasi 4-2-3-1.



Kali ini, dia menggunakan tiga bek dalam formasi 3-4-3 dan memercayakan lini serang kepada Bukayo Saka, Hary Kane, dan Raheem Sterling.



Adapun di sisi Jerman, Joachim Löw menerapkan formasi 4-3-2-1 dengan mengandalkan serangan Timo Werner bersama playmaker Thomas Thomas Müller dan Kai Havertz untuk menembus pertahanan para bek The Three Lions.



Laga Big Match ini merupakan pertandingan yang sulit diprediksi karena dalam lima pertemuan terakhir, keduanya menujukkan ketangguhan yang tidak jauh berbeda.



Dikutip dari data ESPN, Der Panzer memperoleh tiga kali kemenangan pada pertemuannya dengan Inggris, satu kali kalah dan sekali imbang di pertandingan persahabatan pada 11 November 2017.



Meski catatan menunjukkan Jerman lebih banyak memperoleh keunggulan saat bertemu Inggris, tapi saat ini Inggris tidak bisa dipandang sebelah mata oleh The Mannschaft.



Pasalnya, Inggris belum pernah mengalami kekalahan dalam kompetisi ini sedangkan Jerman sudah kalah di laga pertama mereka melawan Prancis.



Meski begitu, Jerman memperlihatkan ancaman kepada Portugal di laga kedua fase grup sehingga mereka menang dengan skor akhir 4-2. (mcr9/jpnn)



Susunan Pemain Inggris Vs Jerman



Inggris: Jordan Pickford (GK); Kyle Walker, Luke Shaw, Declan Rice, John Stones, Harry Maguire, Harry Kane, Raheem Sterling, Kieran Trippier, Kalvin Phillips, Bukayo Saka.



Jerman: Manuel Neuer (GK); Antonio Rudiger, Matthias Ginter, Matt Hummels, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Toni Kroos, Timo Werner, Leon Goretzka, Robin Gosens, Thomas Müller.



