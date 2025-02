jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Para tokoh musik dansa, Steve Aoki dan David Guetta kembali bersatu untuk membawakan lagu baru yang bertajuk My Life.

Kolaborasi tersebut turut menampilkan Swae Lee dan mendiang PnB Rock.

Peluncuran My Life dibangun di atas persahabatan dan kolaborasi selama puluhan tahun antara Steve Aoki dan David Guetta, yang telah tampil di panggung bersama dan saling me-remix lagu satu sama lain sepanjang karier.

Karya kolaborasi terakhir keduanya pada 2018, Motto (menampilkan Lil Uzi Vert dan G-Eazy), menjadi acuan bagi para penggemar untuk menantikan kolaborasi lagu orisinal ini.

Baru-baru ini, Steve Aoki me-remix lagu Guetta dengan Kim Petras yakni When We Were Young.

Lagu My Life menjadi awal tahun baru yang kuat bagi Steve Aoki, setelah merilis album studio kesembilan Paragon pada 2024.

Album tersebut memperluas dunia HiROQUEST yang imersif yang diciptakan Steve Aoki melalui musik, trading cards, dan novel grafis yang baru diluncurkan.

Dia juga bekerja sama dengan PnB Rock dalam album HiROQUEST 2: Double Helix miliknya, menjadikan My Life sebagai kelanjutan yang menyentuh hati dari kolaborasi.